Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'de şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi. İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış Tevrat'ın hangi döneme ait olduğu ise henüz tespit edilemedi.

Olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli Tevrat Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title