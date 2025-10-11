Haberler

Kocaeli'de Çelik Kasa Hırsızlığı: 4 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de Çelik Kasa Hırsızlığı: 4 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden çalınan çelik kasa ile birlikte yakalanan 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Olay, 8 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı değerlendiren 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde bir evde içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasa çalındı. Durumu fark eden ev sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde E.S., Y.K., O.T., E.S. ve E.S. isimli 5 şüpheli, çalınan çelik kasa, para ve ziynet eşyalarla birlikte dün yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü çılgın maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 gollü maç
'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor

'Boş iş' diyenlere aldırmadı, yüzlercesini biriktirdi! Bakın ne arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.