Kocaeli'de Çelik Kasa Hırsızlığı: 4 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı değerlendiren 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ekim tarihinde Gebze ilçesinde bir evde içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasa çalındı. Durumu fark eden ev sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde E.S., Y.K., O.T., E.S. ve E.S. isimli 5 şüpheli, çalınan çelik kasa, para ve ziynet eşyalarla birlikte dün yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ