Kocaeli'de Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Saldırgan Kısa Sürede Yakalandı

İzmit'te bir çay ocağında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında bir kişiyi silahla yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Y.K.T., masada oturan bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Y.K.T. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Ekim 2025 günü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
