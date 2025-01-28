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Kocaeli'de Çatıda Yangın: 4 Çocuk Kurtarıldı

Kocaeli'de Çatıda Yangın: 4 Çocuk Kurtarıldı
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Gebze'de bir evin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 4 çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, mahsur kalan 4 çocuk ise kurtarıldı.

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde de 4 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir yandan içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak, bir yandan da yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Ekipler tarafından çocuklar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların duruları iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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