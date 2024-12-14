Kocaeli'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden kaçan ve çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, evden kaçan kedi, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden kedi sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi yakalayan ekipler, onu sahibi teslim etti. - KOCAELİ