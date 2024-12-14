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Kocaeli'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kocaeli'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden kaçan bir kedi, çatıda mahsur kaldı. Kedi sahibi, itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak kediyi kurtardı ve onu sahibine teslim etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden kaçan ve çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, evden kaçan kedi, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden kedi sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi yakalayan ekipler, onu sahibi teslim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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