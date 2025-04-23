Kocaeli'de Çatı Yangını: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir vatandaş, kendi imkanlarıyla evinin çatısını onardığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi, 1 kişi yaralandı.

Olay, Hacıosman Mahallesi Ova Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. pürmüz ile çatıda membran kaplama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı. H.Ö., yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler kısa sürede büyüyerek evine yayıldı. Durumu fark eden apartman sakinleri binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 3. kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, vatandaşlar ise korku dolu gözlerle yaşananları izledi. Olay sebebiyle eli yanan H.Ö., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ