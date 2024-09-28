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Kocaeli'de Çatı Tamiratında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı tamiratı sırasında kullanılan membranın tutuşması sonucu yangın çıkarak yan binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı tamiratı sırasında kullanılan membran bir anda tutuşunca yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısına da sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güvercin Sokakta bulunan binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısını tamir eden ustalar, yanlışlıkla bitişikteki binanın çatısını yaktı. Tamirat sırasında kullanılan membran bir anda tutuşunca, ustalar su dökerek yangını söndürmeye çalıştı, ancak alevler hızla büyüyerek bitişik binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren müdahaleler sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumu yaşanmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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