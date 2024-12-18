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Kocaeli'de Çatı Çökmesi: 6 Metreden Düşen İşçinin Durumu Ağır

Kocaeli'de Çatı Çökmesi: 6 Metreden Düşen İşçinin Durumu Ağır
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Kocaeli'de sanayide çalışan bir işçi, çatının çökmesi sonucu 6 metreden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de sanayide çalışan işçi, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 6 metreden düştü. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv firmasında işçi olarak çalışan O.H., çatıda görev yaptığı esnada adım attığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 6 metreden yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan O.H., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi O.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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