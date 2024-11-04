Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Cami Önünde Unutulan Şüpheli Çanta Polisi Alarm Etti

Kocaeli'de Cami Önünde Unutulan Şüpheli Çanta Polisi Alarm Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele ilçesinde cami önünde unutulan bir çanta, vatandaşların ihbarıyla polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı inceledi. İncelemeler sonucu çantada şüpheli bir maddeye rastlanmadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cami önünde unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Seymen Kavşağı'nda meydana geldi. Cami önünde unutulan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri kavşağı araç geçişine kapatırken, bomba imha uzmanları gerekli güvenlik önlemlerini alarak çantayı kontrol etti. Bu sırada vatandaşlar tedbir amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yapılan incelemede çantada şüpheli birşeye rastlanmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı

Kayyum kararı sonrası Mardin'de konuşan DEM'li başkandan isyan çağrısı

 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var

CHP lideri işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fulham Brentford maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brentford maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile hekimleri grevde mi, hangi aile hekimleri grevde ? Celta Vigo Getafe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celta Vigo Getafe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.