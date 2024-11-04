Kocaeli'de Cami Önünde Unutulan Şüpheli Çanta Polisi Alarm Etti
Başiskele ilçesinde cami önünde unutulan bir çanta, vatandaşların ihbarıyla polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatırken, bomba imha uzmanları çantayı inceledi. İncelemeler sonucu çantada şüpheli bir maddeye rastlanmadı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cami önünde unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Olay, akşam saatlerinde Seymen Kavşağı'nda meydana geldi. Cami önünde unutulan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri kavşağı araç geçişine kapatırken, bomba imha uzmanları gerekli güvenlik önlemlerini alarak çantayı kontrol etti. Bu sırada vatandaşlar tedbir amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yapılan incelemede çantada şüpheli birşeye rastlanmadı. - KOCAELİ