Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Pelitli Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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