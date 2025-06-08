Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın

Kocaeli'de Boya Fabrikasında Yangın
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, müdahaleler devam ediyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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