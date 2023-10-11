Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Sanığa 18-24 Yıl Hapis İstemi

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın, 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılması istendi. Olay, İzmit Seka Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraatini istedi.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın, 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Olay, 17 Ekim 2021 tarihinde İzmit Seka Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Suat Ç. (58) boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. (50) ile konuşmak için iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşinin üstüne saldırdı. Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Acı içinde bağıran Aynur Ç.'nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemi

Hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç. ve taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde eşinden boşanan Aynur Ç. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen Suat Ç., pişman olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tahrik indiriminin de uygulanmasını isteyerek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmaya ertelendi. - KOCAELİ