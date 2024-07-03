Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, S.A. tartıştığı eşi S.A'ya (42), oğlu İ.A. (17) ve kızı Y.A'ya (14) tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan S.A. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirildi. S.A. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ