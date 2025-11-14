Haberler

Kocaeli'de Boşandığı Eşini ve Sevgilisini Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşi ve onun sevgilisini bıçaklayan B.E., İstanbul'a kaçarken 10 şüpheli ile birlikte yakalandı. Olayda ağır yaralanan E.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşi ve onun sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçaklayan zanlı ile ona yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Olay, dün Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E., önce boşandığı eşi M.K.'yı darp ederek bıçakladı. Zanlı, daha sonra eski eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü E.K.'nın (32) otomobilinin yanına gitti. B.E., aracın kapısını açarak E.K.'yı art arda bıçakladı. Ağır yaralanan E.K., yaralı halde aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'ta park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Saldırgan B.E.'nin olay sonrası elinde bıçakla "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı M.K. ve E.K.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. E.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'a kaçan zanlı ve 10 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheli B.E.'nin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Ekipler, Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla B.E. ile ona olay öncesi ve sonrası yardımda bulundukları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünce salıverildi, 8 şahsın ise ifade işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
