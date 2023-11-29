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Kocaeli'de boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşandığı eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanında 22 Kasım'da boşandığı eşi Ajda Y'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla dün Yalova'nın Altınova ilçesinde gözaltına alınan V.P'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Yalova Körfez Tutuklama Adliye Cinayet Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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