Kocaeli'de Bisikletliye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 5 Yaralı

Kocaeli'de Bisikletliye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletli bir kişiye çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletli kişiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde Sapanca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. yönetimindeki 16 RAR 61 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü M.H.A. ile yolcular D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

