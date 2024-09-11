Kocaeli'de Bir İş Yeri Otomatik Av Tüfeğiyle Kurşunlandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini otomatik av tüfeği ile kurşunlayan şüpheli, aynı gün yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, S.G. isimli şahıs, sabah saat 05.18'de yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle bir iş yerini kurşunladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şüpheli kısa sürede av tüfeğiyle beraber yakalandı. İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen S.G., çıkartıldığı mahmekece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. - KOCAELİ