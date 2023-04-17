Kocaeli'de bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 66 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 66 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 66 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin sun bir haftada yaptığı 48 denetim ve operasyonda 66 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 8'i tutuklandı, 48'i serbest bırakıldı, 10 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram metamfetamin, 45 gram skunk, 86 gram esrar, 9 gram kokain, 3 gram eroin, 41 sentetik ecza, bin 115 uyuşturucu hap, 5 bin 540 TL ve hassas terazi ele geçirildi. - KOCAELİ