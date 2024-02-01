Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.