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Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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