Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.