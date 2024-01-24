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Kocaeli'de bir demir ve çelik fabrikasında yangın çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi'ndeki MG Demir ve Çelik Fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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