Kocaeli'de Binanın Kömürlüğü Yangınla Sarmalandı

Kocaeli'de Binanın Kömürlüğü Yangınla Sarmalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir binanın kömürlüğünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangına mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler inceleme başlattı.

Binanın kömürlüğü alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın kömürlüğü alev alev yandı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kömürlüğü meydana geldi. İddiaya göre, nasıl çıktığı henüz bilinmeyen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların olay yerine doğru koşmaları ise dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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