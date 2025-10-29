Haberler

Kocaeli'de Bina Çöktü: 2 Cansız Bedene Ulaşıldı

Kocaeli'de Bina Çöktü: 2 Cansız Bedene Ulaşıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binada, 5 kişilik Bilir ailesinden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çökme anına ait fotoğraflar, binanın zemininde kaymalar ve cephe kaplamasının yerinden ayrılmasını gösteriyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın dün çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti. - KOCAELİ

Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
