Kocaeli'de Bina Çatısında Yangın: Mahalle Dumanla Kaplandı

Kocaeli'de bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallenin dumanla kaplanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Cihaner Sokak'ta bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe yol açarken, çevreyi yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ