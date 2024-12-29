Kocaeli'de Bina Bacasından Yükselen Duman, İtfaiye Ekiplerini Harekete Geçirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Köseköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kontrollerde dumanın bacadan geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı soğutma çalışmaları yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ