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Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulunun önünde bacağından bıçaklanan bir öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kocaeli'de okulunun önünde bacağından bıçaklanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Olay, İzmit ilçesi Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple B.K. isimli öğrenci, okul dışından gelen kişiler tarafından sağ bacağından bıçaklandı. B.K. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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