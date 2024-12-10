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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Sanık Hakim Karşısında

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Sanık Hakim Karşısında
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili yargılanan sanık, müştekinin küfürleri sonrası pişman olduğunu ifade etti. Sanık, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla hakim karşısına çıkarken, duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaş iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda sanık müştekinin sinkaflı küfür etmesiyle olayı gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu söyledi.

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında, Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana gelmişti. İki grup arasında küfür sebebiyle çıkan tartışmada gençler sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada E.K. ile V.A. bıçaklandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, diğer şahıslar ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili Muhammed D. gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sanık elinde bıçakla bana kafa attı"

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesi görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed D., avukatı ve müşteki Veysel A. katıldı. Muhammed D, müştekinin sinkaflı küfür ve kendisini itmesi üzerine olayın yaşandığını, pişman olduğunu söyledi.

Müşteki Veysel A. ise "Arkadaşlarımla otururken Efe olarak bildiğimiz Taner M. yanımıza 2 kişi ile geldi. Önce sigara istediler verdik. Uyuşturucu madde vermek istediler kabul etmedik. Alkol almaya başladılar. Efe adlı şahıs üzerime alkol döktü ve bıçak çıkardı. Ben de kendimi savunmak amacıyla alkol şişesini aldım. Bunun üzerine sanık Muhammed ve yanında 5-6 kişi geldi. Sanık elinde bıçakla bana kafa attı. Kaçtım ancak sanık peşimden gelerek beni bıçakladı. Elimdeki şişeyi fırlattım ama kendisine değmedi. Sanık beni bıçakladıktan sonra kaçıp gitti, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu"

Olaya ilişkin dinlenen tanık Altay Ö., "Müşteki ve sanığı olay öncesinde tanırım. Sanık olay yerine gelmeden ben müştekinin yanında bulunuyordum. Sanık tek başına geldi. Sanık gelir gelmez müşteki ile konuştu ve aralarında tartışma çıktı. Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu. Bu küfürleri sanığa karşı da yapmıştı. İlk küfür Veysel tarafından gerçekleşti. Muhammed'in küfür ettiğini duymadım. Veysel'in küfürleri üzerine Muhammed Veysel'e kafa attı. Veysel'de taşla Muhammed'in koluna vurdu. Veysel ile Murat V., bira şişesini sanığın ve bizim bulunduğumuz yere fırlattı, sonra Veysel kaçtı. Taner'in Veysel'in peşinden gitti ancak Muhammedin gittiğini görmedim. Bıçaklanma anını görmedim" şeklinde konuştu.

"Müvekkilimin eylemi kasten yaralamadır"

Sanığın tahliyesini isteyen avukatı, "Müvekkilimin eylemi kasten yaralamadır. Kastı öldürmek olsaydı, bıçaklamaya devam ederdi. Niyetinin yaralama olduğunu, yasal zorunluluk halinde devam ettiği bellidir. Suç vasfının değişme durumu vardır. Sanığın tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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