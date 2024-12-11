Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yanında çalışan arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.Ş ile Zafer Ateş, bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Zafer Ateş'i bıçakladı. Göğsünden yaralanan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, kaçan şahsı ablasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ