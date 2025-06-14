Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Kardeş ve Polis Memuru Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 11 ve 20 yaşındaki iki kardeş bıçaklanırken, olayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da yaralandı. Kavga sonrasında olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 kardeş ve polis memuru yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 11 ve 20 yaşındaki 2 kardeş bıçaklanırken, olayı ayırmaya çalışan polis memuru da arbede sırasında yere düşerek yaralandı.

Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kardeş grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.M.ve E.H.M.isimli 2 kardeş çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbedede bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralanan E.M. ve E.H.M. kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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