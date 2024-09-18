Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Bıçaklanarak Öldürülen İsmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de Bıçaklanarak Öldürülen İsmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanarak ölü bulunan 40 yaşındaki İsmet Ünal, cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından kardeşi Z. Ünal gözaltına alınırken, daha sonra serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisiyle birlikte yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulunan 40 yaşındaki İsmet Ünal son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi İsmet Ünal (40) ile yaşayan Z. Ünal, iddiaya göre, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde hareketsiz yatar vaziyette gördü. Z. Ünal'ın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde İsmet Ünal'ın birden çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve savcıya haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Abi Z. Ünal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi bugün ailesine teslim edildi. İsmet Ünal'ın naaşı Kandıra Akçaova Cami'ne getirilerek öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra sevenleri, iş arkadaşları ve komşuları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. İsmet Ünal'ın 10 yıllık iş arkadaşı olan Hikmet Orçun Arıç, "İsmet abi çok çalışkan, kimseye zararı olmazdı. İsmet abinin öldüğünü dün sosyal medyadan haber aldım. Çok iyi bir insandı" ifadelerini kullanırken bir diğer arkadaşı ise İsmet Ünal'dan cumartesi gününden beri haber alamadıklarını söyledi.

Ayrıca ifadesi alınmak üzere dün gözaltına alınan Z. Ünal serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kocaeli 3-sayfa Yaşam Suç

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });