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Kocaeli'de Bıçaklama Olayında Müebbet Hapis Talebi

Kocaeli'de Bıçaklama Olayında Müebbet Hapis Talebi
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Kocaeli'de çocuğunu dövdüğü iddia edilen şahsı bıçaklayarak öldüren 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Olayda, 3 Ekim 2022'de ailenin fertleri arasında çıkan kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de çocuğunu dövdüğü iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Donanma Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ile kuzeni A.K'yi (17) dövdü. Bunu öğrenen Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile A.K'nin amcası Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Aralarında çıkan kavgada Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, Ömer K. tarafından bıçaklandı. Süleyman Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. 2 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava sürecinde Serkan K.'de tutuklandı.

"Kaza sebebiyle olay meydana gelmiştir"

Sanıklar hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin anlatacakları sorulan sanık Ömer K., "Küçük yaşta babamı kaybettim, 7 yaşından beri babasız büyüdüm. Kimsenin malına yan gözle bakmadım. Meslek edindim, iş kurdum, topluma vatandaş kazandırdım. Tamamıyla talihsiz durum başımıza geldi. Kaza sebebiyle olay meydana gelmiştir. İş adamıyım, işimde gücümde biriyim. 2 taraf içinde üzgünüm" dedi.

Serkan K. ise "Kimseye zarar vermek için olay yerine gitmedim. Kimseye zarar vermek istemedim. Karşı tarafın bize saldırması ile olay meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Mütalaa verildi

Cumhuriyet savcısı, iştirak halinde suçun işlediğine kanaat getirerek, sanıkların "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların yaralama suçundan da cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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