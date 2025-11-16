Haberler

Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilinde bıçaklanarak öldürülen Ercan Kavşut'un katili B.E. adli makamlarca tutuklandı. Olay, Kavşut'un aracında B.E. tarafından bıçaklanmasıyla meydana geldi.

Olay, 13 Kasım'da Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilinde oturan Ercan Kavşut'un yanına B.E., geldi. B.E., aracın kapısını açarak Kavşut'u defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kavşut, aracıyla kaçmaya çalışırken B.E. elindeki bıçakla küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'a giren Kavşut, park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların tüm çabalarına rağmen dün kurtarılamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda B.E. ile şüpheliye yardım ettiği değerlendirilen N.E, İ.E., F.E., E.Ş., T.K., S.K., A.S., gözaltına alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen B.E. tutuklanırken, A.S.'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

