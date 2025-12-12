Kuzey Marmara Otoyolu girişinde beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu girişinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sevindikli Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HB 167 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ