Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde beton mikseri devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir beton mikserinin devrilmesi sonucunda araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu girişinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sevindikli Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 HB 167 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title