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Kocaeli'de Beton Katkısı Taşıyan Tırda Yangın Çıktı

Kocaeli'de Beton Katkısı Taşıyan Tırda Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeki beton katkısı taşıyan tırın balatası alev aldı. Sürücü yangın tüpü ile müdahale etti, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'de beton katkısı taşıyan tankerin balatası alev aldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 BB 4452 plakalı tırın balatası yandı. Tırın tekerleri de patlayarak alev aldı. Tır sürücüsü T.A. dumanları fark edip araçta bulunan yangın tüpü ile olaya müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü.

Trafikte ise bir süre aksama meydana geldi. Jandarma ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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