Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 41 BR 398 plakalı belediye otobüsü ile ters istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 06 KRS 36 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.