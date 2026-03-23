Haberler

Anne ve oğlunun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram günü bir kafede anne Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, yardım ettikleri bir şahsın darbedilmesi sonrası gruptan saldırıya uğradı. Yıldırım ağır yaralanırken, üç şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Meryem Yıldırım (39) ile oğlu Talha Kaan İzal'ın (21) bayram günü gittikleri kafede feci şekilde darp edilmelerine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'teki bir kafede meydana geldi. Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21), vakit geçirmek için mekana gitti. İddiaya göre, kafe önünde bir şahsın darbedildiğini gören Yıldırım, bu kişiye yardım etmek amacıyla onu içeriye çağırdı. Bu sırada şahsı darbeden grup da kafeye girerek küfür etmeye başladı. Talha Kaan İzal'ın, gruptakileri "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarması üzerine arbede çıktı.

Gözü dönmüş grubun saldırısına uğrayan anne ve oğlu darbedildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak tespit edildi.

1 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından Kürşat G., E.G. ile U.S. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat G. tutuklandı. E.G. ile U.S.'nin ise serbest bırakıldıkları bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

