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Kocaeli'de Banka Şubesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'de Banka Şubesinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir banka şubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çaba göstermesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında içeriden dolan duman, müdahaleyi zorlaştırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir banka şubesinde yangın çıktı. İçeriye dolan yoğun duman itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Mesai saatinin ardından içeriden dumanların çıktığını fark eden güvenlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yangına müdahale etti. Dumanlar giderek artarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, banka şubesinde çıkan yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. İçeriye dolan yoğun duman ise ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler dumanı tahliye etmek için aspiratör sistemi kurarak, pencereleri de kırdı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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