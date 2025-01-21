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Kocaeli'de Baltayla Öldürülen Berberin Katilleri Tutuklandı

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Kartepe'de başına baltayla vurularak öldürülen İsa Turgut'un cinayetiyle ilgili iki şüpheli, jandarma ve emniyet güçlerinin ortak çalışması sonucu tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Dün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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