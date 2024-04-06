Kocaeli'de Balkondaki Kombi Yangını Korkuttu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın balkonda bulunan kombide çıkan yangın korkuya sebep olurken, alevler vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sinem Sokak'taki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkondaki kombide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden komşular yangına müdahale ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yangın, komşular tarafından söndürülürken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay sebebiyle vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Yangında yaralanan ya da dumanda etkilenen olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ