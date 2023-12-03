Kocaeli'de balkondaki klima motoru yangına sebep oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir binanın balkonunda takılı olan klima motorundan çıkan yangın, vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balkondaki klima motoru yangına sebep oldu.

Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1563 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda takılı olan klima motorundan yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar daire sahibine haber verdi. Çıkan yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangın sebebiyle küçük çaplı hasar meydana geldi. - KOCAELİ