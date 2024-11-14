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Kocaeli'de Balkon Yangını: Facia Önlenirken İtfaiye Erken Müdahale Etti

Kocaeli'de Balkon Yangını: Facia Önlenirken İtfaiye Erken Müdahale Etti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin balkonundaki eşyalar yandı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Yahya Kaptan mahallesi, Uluçınar Caddesinde meydana geldi. Çok sayıda dairenin bulunduğu apartmanın, birinci katındaki evin balkonunda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda yanan malzemeleri söndürerek, alevlerin daireye sıçramasını önledi. İtfaiye balkondaki malzemeleri soğutma çalışması yaparak, aşağıya attı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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