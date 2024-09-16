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Kocaeli'de Bakıcının Çaldığı Kapıyı Açmayan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Kocaeli İzmit'te bakıcısının kapıyı çalmadığı 86 yaşındaki Fatma Gencel'in hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakıcısının çaldığı kapıyı açmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olay, Kadıköy mahallesi Esendal sokakta meydana geldi. 86 yaşındaki Fatma Gencel'in haftada iki gün temizlik ve yemek için yanına gelen bakıcısı, sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Açan olmaması üzerine yakınlarına ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve girilirken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölümü şüpheli görmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde detaylı araştırma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İnceleme kocaeli 3-sayfa Yaşam Polis Suç

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