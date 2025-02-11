Kocaeli'de Baba ve Kızı Öldüren Anne ile Oğluna 82 Yıla Kadar Hapis İstendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşuları baba ve kızını öldüren, aileden de 2 kişiyi yaralayan anne ile oğlunun, ayrı ayrı 52 yıldan 82 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay, 15 Ağustos 2021'de Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan ve annesi Tülay Y., aynı binada altlı üstü oturan Avcı ailesi arasında defalarca komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan tartışma yaşandı. Olay günü de Ahmet Avcı, abisi Mustafa, eşi Fatma, kızları Ebru Avcı ile komşuları Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Avcı ailesinin tüm üyeleri anne ve oğul tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet ve kızı Tülay Avcı hayatını kaybederken, yaralanan anne ve oğlu da tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mütalaada olayların nasıl geliştiği yer aldı

Davanın 12'nci celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ile oğlu Hakan Y., katılan tutuksuz sanıklar Fatma Avcı, Mustafa Avcı ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktul ile sanıkların binada altlı üstlü oturdukları, taraflar arasında daha önceden kolluk ve adliyeye yansımış, komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan ihtilafların olduğu belirtildi. Olay günü sanık anne ve oğlun alışverişten döndüğü, Ahmet Avcı'nın abisi olan müşteki Mustafa Avcı'nın, sanık Hakan Y'ye hitaben 'Aldırırım' şeklinde söz söylediği, daha sonra tarafların karşı karşıya gelerek tartışmaya başladıkları belirtildi. Üst kattan sanıklar ile müşteki Mustafa Avcı'nın tartıştığını gören Ahmet ve Ebru Avcı ile müşteki sanık Fatma Avcı'nın indiği, Fatma Avcı'nın elindeki sopa ile sanık Hakan'a vurduğu, sanık Tülay'ın bu durumu engellemeye çalıştığı, yine maktul Ahmet'in de sanık Hakan'a vurduğu, bu sırada maktul Ebru Avcı'nın sanık Tülay'ı iteklemesi üzerine, Tülay'ın yere düştüğü, müşteki Mustafa Avcı'nın Hakan Yiğit'e tokat attığı, kavganın büyüdüğü belirtildi. Gelişen olaylarda anne ve oğlun; Ahmet Avcı, Ebru Avcı, Mustafa Avcı ve Fatma Avcı'yı bıçakla yaraladığı, müşteki sanık Fatma Avcı'nın da elindeki sopayla sanıklar Tülay ve Hakan'a vurduğu ve onları BTM ile giderilebilecek şekilde yaralamasına neden olduğu belirtildi.

Dosyada mevcut otopsi raporu ile maktul Ebru Avcı'nın 12, Ahmet Avcı'nın 5 yerinden bıçaklandığı, Fatma ve Mustafa Avcı'nın göğsünde ve vücudunun değişik yerlerinde birden fazla kez yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Anne ve oğula ayrı ayrı 52 yıldan 82 yıla kadar hapis istemi

Taraflar arasında daha önceden sanıkların evinin önünde meydana gelen olayın görüntülerin olduğu ve bu görüntülerde müşteki sanık Fatma Avcı'nın elinde döner bıçağı olduğu belirtildi. Tüm dosya kapsamı ile cumhuriyet savcısı, sanıklar Hakan ve Tülay Y'nin haksız tahrik altında "Adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Hakan ve Tülay Y'nin; mağdurlar Mustafa ve Fatma Avcı'ya karşı haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Hakan ve Tülay Y'nin; mağdur Kürşat Barış Ayar'a karşı tehdit suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Katılan sanıklar için de ceza istendi

Sanık Kürşat Barış A'nın Tülay Y'ye yumruk atarak yaralaması sebebiyle 4 aydan 1 yıla kadar, sanık Mustafa Avcı'nın, sanık Hakan Y'ye karşı kasten yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar ve tehdit suçundan ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Son olarak sanık Fatma Avcı'nın, Tülay ve Hakan'a yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 aydan 1 yıla kadar cezalandırılması istendi.

"Karşı tarafın davranışları olayın bu aşamaya gelmesini sağlamıştır"

Mütalaayı kabul etmeyen tutuklu sanık Hakan Y., "Olayın meydana gelmesinden önce polisi arayıp karşı tarafla alakalı şikayeti bildirmiştim. Bu hususun dikkate alınmasını ve tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Tülay Y. ise, "Tahliyemi talep ederim. Karşı tarafın davranışları olayın bu aşamaya gelmesini sağlamıştır. Bizim kesinlikle karşı tarafımı öldürmek gibi bir kastımız yoktur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ