Kocaeli'de Baba ile Oğlunun Evleri Yanarak Küle Döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yan yana bulunan baba ile oğlunun evi alev alev yandı. Yangından geriye ise küle dönmüş 2 ev kaldı.

Olay, Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta meydana geldi. Sebahattin Çakır'ın evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen bitişiğindeki Çakır'ın oğlu Zafer'in evine sıçradı. Yangını fark eden Sebahattin Çakır ile eşi evden çıkarak, gece vardiyasından gelip evde küçük çocuğu ile uyuyan Zafer Çakır'ı uyandırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan evleri söndürmek için çalışma başlattı. Aile ise çaresizce olup biteni izledi. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangın ekipler tarafından söndürülürken, 2 ev de küle döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ