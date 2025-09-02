Kocaeli'de Avukata Haciz Sırasında Saldırı

Kocaeli'de haciz işlemi sırasında avukat, borçlu şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Avukat şahıstan şikayetçi olurken, baro yönetimi saldırıya tepki gösterdi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.İ.K.'nin evine hacze giden Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, önce sözlü daha sonra da fiziki şiddete maruz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi'nin şikayeti üzerine M.İ.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Meslektaşımız haciz sırasında sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır"

Kocaeli Barosu Avukat Hakları Merkezi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Av. Ömer Çiftçi, borçlusu olan bir şahıs tarafından haciz sırasında sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmış, olay üzerine yönetim kurulu ve avukat hakları merkezi üyelerimiz olay yerine intikal etmiş, meslektaşımızın yanında olmuştur. Bu saldırıyı gerçekleştirenin gerekli cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurur. Meslektaşımız Av. Ömer Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar da, "Avukatların işlerinden dolayı darbedilmesi kabul edilemez" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. - KOCAELİ