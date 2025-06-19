Kocaeli'de Asfalt Fabrikasında Yangın

Kocaeli'de Asfalt Fabrikasında Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir asfalt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, asfalt eritme tankında meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir asfalt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kirazpınar Yeni Bağdat Caddesi'nde asfalt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın asfalt eritme tankında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle eritme kazanı ve fabrikanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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