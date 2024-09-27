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Kocaeli'de Araçtan Açılan Ateşle 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Araçtan Açılan Ateşle 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
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İzmit'te bir araçtan açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Ç.E. yaralandı. Olay sonrası yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı, M.B. tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan açtığı ateş neticesinde 9 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Eylül tarihinde 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen A.B., M.B. ve H.E.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. A.B. serbest bırakıldı, H.E.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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