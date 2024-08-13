Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de aracını park etmek isteyen sürücü 2 çocuğa çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü, aracını park etmek için geri geri giderken 2 çocuğa çarptı. Çocuklar yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aracını park etmek için geri geri giden sürücü 2 çocuğa çarparak yaraladı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 ABD 861 plakalı otomobilini park etmek için geri geri giden sürücü Ö.S., 2 çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada 2 çocuk yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürürken olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kocaeli Körfez Çocuk Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne?
title