Kocaeli'de Araç Yangını: 5 Kişi Can Havliyle Kurtuldu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçerisinde 1 çocuk dahil 5 kişinin bulunduğu araçtan yangın sırasında can havliyle çıkan herkes şans eseri yaralanmadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kocaeli'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Araçtan can havliyle çıkan kişiler, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy mevkii Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 1'i çocuk olmak üzere 4 aile ferdinin de bulunduğu araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alev topuna dönen araçtan can havliyle çıkan kişilerden şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ