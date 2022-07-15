Kocaeli'de araç çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de içerisinde iki genç olan hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle çocuk parkına uçtu. Kaydıraklara çarparak durabilen araçta sürücü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cadde üzerinde şehir merkezi istikametinde ilerleyen 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araç kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçların arasından çocuk parkındaki kaydıraklara çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü Yusuf Derin (21) ve araçta bulunan Enes K. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Derin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla araç park içerisinden çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa