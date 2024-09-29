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Kocaeli'de Araba Camı Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Kocaeli'de Araba Camı Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araba camı kırma meselesi sonucu başlayan husumet, pazar yerinde meydana gelen bir cinayetle noktalandı. Zanlı tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bir süre önce araba camı kırma meselesi yüzünden başlayan husumet dün pazar yerinde işlenen cinayetle sona erdi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, İzmit ilçesi Doğu Kışla Pazaryerinde dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce aralarında araba camı kırma meselesi yüzünden husumet başlayan E.T. ile Yiğit Laç pazaryerinde karşı karşıya geldi. E.T.'nin "adam mısın sen" sözleri üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.T., Yiğit Laç ile yanında bulunan A.B. ve U.C.L.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Yiğit Laç hayatını kaybederken zanlı E.T. ile yanında bulunan K.T. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.T. mahkemece tutuklanırken ve K.T. savcılıktan serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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